Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar/TL'de son durum ne?

Hafta başından bu yana 6.45 - 6.50 bandında yatay bir seyir izleyen dolar/TL, bugün bu aralığı aşağı yönde kırdı. Dün 6.47 civarında günü kapatan ve bu sabah ilk işlemlerde 6.43 civarında olan dolar/TL, öğle saatlerine doğru düşüşü hızlandırarak 6.40'ın altına geriledi.

Kur, öğleden sonra da düşüşü devam ettirerek 6.35'in altını test etti. 6.3317'ye kadar gerileyen dolar /TL, akşam saatlerinde de 6.35 seviyesindeki seyrini sürdürdü.

Borsa İstanbul'da durum ne?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 161,74 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,67 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,32 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,85 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 2,73 ile inşaat oldu.

Döviz kurlarındaki düşüşlerden bulduğu destekle gün içinde 93.552,53 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, öğleden sonra banka hisselerinde yoğunlaşan satışlarla düşüşe geçerek günü 92.000 puanın üzerinde tamamladı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz artışı yapacağına yönelik beklentiler kurun geri çekilmesine neden oluyor. Piyasalar yarın TCMB'den kuvvetli bir politika tepkisi beklerken küresel piyasalar da takip ediliyor.