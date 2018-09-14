Merkez Bankası'nın faiz kararı ne anlama geliyor?

Türkiye Cuhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bugünkü toplantısında aldığı kararları açıkladı. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizi yüzde 17.75'ten yüzde 24'e yükseltti. Böylece faizde 625 baz puan artış yapılmış oldu. Bu kararla birlikte Merkez Bankası'nın politika faizi Şubat 2004'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkmış oldu.

Ülkenin önde gelen ekonomi gazetelerinden Dünya, TCMB'nin kararının ne anlama geldiğini derledi. Politika faizini 6.25 puan artıran TCMB, böylece bankalara yüzde 24 faizle para verecek.

Bilindiği gibi TCMB son dönemde yüzde 17.75’ten haftalık repo ihalesi yapmayarak, bankaları, yüzde 19.25 seviyesindeki faiz koridorunun üst bandına yönlendiriyordu. Dolayısıyla bugün yapılan faiz artırımı ortalama fonlama faizinde 475 baz puanlık bir artış anlamına geliyor.

Merkez Bankası, ağustos enflasyonu sonrası yaptığı açıklamada, parasal duruşu yeninden şekillendireceğini açıklamış ve yeni dönemin sinyalini vermişti.

TCMB'nin, faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyordu ancak, uzun zamandır ilk defa artırım beklentileri geniş bir aralıkta yer alıyordu. Öyle ki, 200 baz puan artış bekleyen de vardı, 700 baz puan artış bekleyen de.

TCMB Eylül toplantısında ise ‘sert’ bir faiz hamlesi yapmış oldu.

Özetle; olağan dışı bir durum yaşanmaması durumunda fonlama haftalık olarak yüzde 24'ten yapılacak. TCMB, ek sıkılaştırma gereği duyması halinde ise faiz koridorunun üst bandına yani yüzde 25.5 faizle borç vermeye yönelecek.

TCMB'nin daha önce gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirleneceğine yönelik açıklamasına istinaden bugünkü kararın ardından gecelik borç alma faizi yüzde 22.5, gecelik borç verme faizi yüzde 25.5, geç likidite penceresi faizi ise yüzde 27 seviyesine gelmiş oldu.