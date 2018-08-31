Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), BİST VİOP Nezdinde Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz alım-satım işlemleri yapılmasına ilişkin basın duyurusu yaptı. TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinin yanı sıra BIST nezdinde faaliyet gösteren VİOP'ta da işlem gerçekleştirebilecek.
TCMB'nin duyurusunda şu ifadeler yer verildi:
"Döviz piyasalarının etkin işleyişine katkı sağlamak amacıyla, Bankamız bünyesinde gerçekleştirilen Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinin yanında, Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) nezdinde faaliyet gösteren Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda da (VİOP) işlem gerçekleştirilebilecektir.
Döviz piyasalarının etkin işleyişine katkı sağlamak amacıyla, Bankamız bünyesinde gerçekleştirilen Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinin yanında, Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) nezdinde faaliyet gösteren Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda da (VİOP) işlem gerçekleştirilebilecektir."