T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan vadeli döviz satım ihalesi kararı

"En fazla 3 milyar ABD doları olması planlanıyor"

18 Kasım 2017 14:20

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM), Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine başlanmasına karar verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine başlanmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, 2017 yıl sonuna kadar vadeli döviz satım pozisyon tutarının en fazla 3 milyar ABD doları olmasının planlandığı ifade edilerek, 2018 yılında gerçekleştirilecek ihalelere ilişkin takvimin kamuoyu ile ayrıca paylaşılacağı kaydedildi.

Açıklamada, ihalelerde vadenin 1, 3 ve 6 ay olarak gerçekleştirileceği ve ihale tarihlerine ilişkin takvimin kamuoyuna düzenli olarak duyurulacağı belirtildi.

İhalelerin geleneksel (çoklu fiyat) yöntemle gerçekleştirileceği bildirilen açıklamada, "Çoklu fiyat yöntemine göre ihaleyi kazananların işlemleri, kendi teklif fiyatlarından gerçekleştirilmektedir. Her bir bankanın ihalede verebileceği maksimum teklif tutarı toplam ihale tutarının yüzde 20'si ile sınırlı olacaktır" bilgisine yer verildi.

ETİKETLER

merkez bankasıTürk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleriekonomikararhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24