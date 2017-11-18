Merkez Bankası'ndan vadeli döviz satım ihalesi kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM), Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine başlanmasına karar verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine başlanmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, 2017 yıl sonuna kadar vadeli döviz satım pozisyon tutarının en fazla 3 milyar ABD doları olmasının planlandığı ifade edilerek, 2018 yılında gerçekleştirilecek ihalelere ilişkin takvimin kamuoyu ile ayrıca paylaşılacağı kaydedildi.

Açıklamada, ihalelerde vadenin 1, 3 ve 6 ay olarak gerçekleştirileceği ve ihale tarihlerine ilişkin takvimin kamuoyuna düzenli olarak duyurulacağı belirtildi.

İhalelerin geleneksel (çoklu fiyat) yöntemle gerçekleştirileceği bildirilen açıklamada, "Çoklu fiyat yöntemine göre ihaleyi kazananların işlemleri, kendi teklif fiyatlarından gerçekleştirilmektedir. Her bir bankanın ihalede verebileceği maksimum teklif tutarı toplam ihale tutarının yüzde 20'si ile sınırlı olacaktır" bilgisine yer verildi.