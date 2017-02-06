Merkez Bankası'ndan enflasyon değerlendirmesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayında yüzde 2,46, yıllık yüzde 9,22 oranında gerçekleşen enflasyon ile ilgili değerlendirmesini yayınladı.

İnternet sitesinden yapılan açıklamada gıda enflasyonunun işlenmemiş gıda; enerji grubundaki fiyat artışlarının ise döviz kurundaki gelişmelerden kaynaklandığı belirtildi.Açıklamada ayrıca, "Talep koşulları kısmen sınırlayıcı olmakla birlikte Türk lirasındaki belirgin değer kaybının etkisiyle çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi yükselmiştir" ifadesi yer aldı.

Merkez Bankası'nın raporunda yayınlanan diğer ifadeler şöyle:

1. Gıda ve alkolsüz içecek

Gıda ve alkolsüz içecekler grubu yıllık enflasyonu Ocak ayında 2,12 puan artarak yüzde 7,77’ye yükselmiştir. Bu gelişmede, sebze grubuna bağlı olarak işlenmemiş gıda fiyatlarında gözlenen sert yükseliş belirleyici olmuştur. Bu grupta yıllık enflasyon Ocak ayında 4,15 puan artarak yüzde 8,67’ye ulaşmıştır. Bir süredir ılımlı seyreden kırmızı et fiyatları bu dönemde yüzde 1,34 oranında artarak dikkat çekmiştir. İşlenmiş gıda fiyatları ise yüzde 1,10 oranında artarken grup yıllık enflasyonu sınırlı bir yükselişle yüzde 6,81 olmuştur. Bu dönemde gıda fiyatları üzerinde olumsuz hava koşulları ile Türk lirasındaki değer kaybının etkileri gözlenmiştir.

2. Hizmet sektörü

"Ocak ayında hizmet fiyatları yüzde 1,49 oranında artmış, grup yıllık enflasyonu 0,16 puan yükselerek yüzde 8,27 olmuştur. Bu dönemde yıllık enflasyon ulaştırma grubunda yükselmiş, diğer hizmetler grubunda ise bir miktar düşüş kaydetmiştir.

Kira, lokanta otel ve haberleşme gruplarında ise yıllık enflasyon nispeten yatay seyretmiştir. Bir önceki aya kıyasla, ulaştırma grubunda şehirlerarası karayolu yolcu taşımacılığı ve taksi ücretlerine bağlı olarak belirgin bir fiyat artışı gözlenmiştir. Lokanta otel grubunda fiyatlar gerek konaklama gerekse yemek hizmetlerinde yükselirken kira artışları hızlanmıştır. Bunun yanında, başta sağlık hizmetleri olmak üzere diğer hizmetler grubunda da yüksek oranlı fiyat artışları gözlenmiştir.

3. Dayanıklı mallar

Türk lirasında gözlenen değer kaybına bağlı olarak dayanıklı mal alt kalemlerinde yüksek fiyat artışları gözlenmiş ve bu grupta fiyatlar yüzde 1,93 oranında yükselmiştir. Bu dönemde diğer temel mallarda da fiyatlar bir önceki aya göre belirgin bir oranda artmıştır. Ocak ayı, talep koşullarının kısmen sınırlayıcı etkisine rağmen Türk lirasındaki değer kayıplarının temel mal fiyatları üzerindeki etkisinin oldukça belirgin olduğu bir dönem olmuştur.

4. Çekirdek enflasyon

"Mevsimsellikten arındırılmış verilerle enflasyonun üç aylık ortalamalara göre ana eğilimi incelendiğinde, çekirdek enflasyon göstergelerindeki bozulmanın sürdüğü gözlenmiştir. Bu gelişmede, Türk lirasındaki değer kaybına bağlı olarak temel mal grubu ana eğiliminde gözlenen yükselişin yanı sıra, hizmet grubu ana eğiliminde gözlenen yukarı yönlü hareket de etkili olmuştur."

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