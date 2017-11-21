Merkez Bankası'ndan dövizdeki yükselişe karşı yeni hamle

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerinin yarından geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için sıfıra düşürüldüğü bildirildi.

Merkez Bankası'dan yapılan açıklamaya göre, aynı tarihten itibaren geçerli olmak üzere gün içi limit (GİL) işlemleri için bankalara tanınan limitler 21 Kasım 2017 tarihinde geçerli olan BAL limitlerinin iki katı olarak belirlendi.

TCMB yetkililerinden alınan bilgiye göre, tüm fonlama geç likidite penceresinden yapılacak. Bu adımla ağırlıklı ortalama fon maliyeti 25 baz puan artıracak. Mevcutta yüzde 11,99 olan maliyet 12,24 olacak.

Merkez Bankası'nın bu hamlesinden sonra 3.9781'e kadar çıkan dolar 3,95 seviyelerine geriledi.