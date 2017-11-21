T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan dövizdeki yükselişe karşı yeni hamle

Merkez Bankası'nın bu hamlesinden sonra 3.9781'e kadar çıkan dolar 3,95 seviyelerine geriledi

21 Kasım 2017 13:19

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerinin yarından geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için sıfıra düşürüldüğü bildirildi.

Merkez Bankası'dan yapılan açıklamaya göre, aynı tarihten itibaren geçerli olmak üzere gün içi limit (GİL) işlemleri için bankalara tanınan limitler 21 Kasım 2017 tarihinde geçerli olan BAL limitlerinin iki katı olarak belirlendi.

TCMB yetkililerinden alınan bilgiye göre, tüm fonlama geç likidite penceresinden yapılacak. Bu adımla ağırlıklı ortalama fon maliyeti 25 baz puan artıracak. Mevcutta yüzde 11,99 olan maliyet 12,24 olacak.

Merkez Bankası'nın bu hamlesinden sonra 3.9781'e kadar çıkan dolar 3,95 seviyelerine geriledi. 

 

ETİKETLER

Merkez Bankasıdolar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24