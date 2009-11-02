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Sağlık

Merkez Bankasından domuz gribi önlemi

Merkez Bankası domuz gribi önlemlerine katılarak tedavüldeki yıpranmış paraları yenileri ile değiştirme kararı aldı.

02 Kasım 2009 02:00

Merkez Bankası yurtçapındaki domuz gribi önlemlerine katılarak, paralardaki mikroorganizmaların daha yüksek oranda ürediği, tedavüldeki yıpranmış paraları yenileri ile değiştirme kararı aldı.

Yurtçapındaki domuz gribi önlemlerine Merkez Bankası da katıldı. Merkez Bankası, paralardaki mikroorganizmaların daha yüksek oranda üremesini dikkate alarak, tedavüldeki yıpranmış paraları yenileri ile değiştirecek.

Merkez Bankası internet sitesinde yer alan bilgide, yapılan araştırmaların, bazı mikroorganizmaların yıpranmış ve kirli banknotlarda daha yüksek oranda ürediğini gösterdiği, koruyucu sağlık önlemlerinin yanı sıra yıpranmış ve kirli banknotların insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkilerinden uzaklaşmanın en etkin yollarından birinin "bu banknotların yenileriyle değiştirilmesi ve olabildiğince yeni, temiz banknotların kullanılması" olduğu belirtildi.

Merkez Bankası, dolaşımdaki banknotları mümkün olduğunca temiz kupürlerden oluşan bir kompozisyon içinde bulundurulması için hizmet ağını genişletecek şekilde Ziraat Bankası şubeleri nezdinde banknot depoları açarken, turistik yöreler başta olmak üzere yıpranmış banknotlar yerinde değiştiriliyor.

Merkez Bankası ayrıca bankaların yıpranmış banknotları Merkez Bankası şubelerine getirmeleri teşvik ediliyor.

Eskimiş banknotlar sağlığa zararlı

Yapılan araştırmalar, bazı mikroorganizmaların yıpranmış ve kirli banknotlarda daha yüksek oranda ürediğini ortaya koyuyor. Araştırmalar, vezne çalışanlarında cilt enfeksiyonları, ciltte apse ve gastroenterit gibi enfeksiyonların daha fazla gözlendiğini gösteriyor.

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