Yeni Merkez Bankası Başkanı, ilk faiz sınavını bugün düzenlenecek Para Politikası Kurulu'nda verecek

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, görev devir teslim töreninde konuştu. Başçı görevini Murat Çetinkaya’ya devretti. Başçı, "Merkez Bankası'nda son beş yılı başkanlık makamında olmak üzere, 12 yılı aşkın süre görev yaptım. Bugün bu önemli görevi gönül rahatlığı ile Sayın Murat Çetinkaya'ya devrediyorum. Bundan büyük mutluluk duyuyorum çünkü bu işi devir teslim ile başlatıp devir teslim töreniyle bırakan ilk başkanım" dedi. Çetinkaya, ilk faiz sınavını bugün düzenlenecek TCMB Para Politikası Kurulu'nda (PPK) verecek.

Görevi devralan Çetinkaya, “Enflasyonun hedef koyulmuş seviyelere ulaşması için çalışırken, disiplini de elde bırakmayacağız” dedi.

Çetinkaya, ilk faiz sınavını 20 Nisan'da düzenlenecek TCMB Para Politikası Kurulu'nda (PPK) verecek. İki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 9.32 ile bir yılın en düşük seviyesine gerilemesi ve piyasadaki beklentiler doğrultusunda Çetinkaya'nın faizde indirime gitmesi bekleniyor. Merkez'in yeni patronu Çetinkaya’nın özgeçmişi tartışma konusu olmuştu. Boğaziçi Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamladığı bilgisinin doğru olmadığı yolundaki haberler üzerine Merkez Bankası'nın internet sitesinde yer alan Çetinkaya'nın özgeçmişinde değişiklik yapılarak bu bölüm kaldırılmıştı.

Başçı’nın konuşmasından satır başları şöyle:

"Geçen 12 yıllık süreçte, sıra dışı zorlukların yanı sıra önemli gelişmelere de şahit oldu. Türk Lirası'ndan altı sıfır atıldı, TL'nin yeni simgesi belirlendi."

"Geçen 12 yıllık süreçte, sıra dışı zorlukların yanı sıra önemli gelişmelere de şahit oldu. Türk Lirası'ndan altı sıfır atıldı, TL'nin yeni simgesi belirlendi.”

"Enflasyonun tek hanede kalması için gerekli ortam sağlandı.”

"Önümüzdeki dönemde sevgili Çetinkaya'nın liderliğinde yeni dönem başlayacak. Kendisine bu görevde başarılar diliyorum"



Çetinkaya: Disiplini elden bırakmayacağız

Çetinkaya, devir teslim töreninde ilk kez konuştu.

Çetinkaya, "Sayın Başkanım, beş yıllık görev sürenizin dört yılında sizinle birlikte çalışma fırsatı yakaladım. Görev yaptığınız dönem küresel risklerin en yüksek seviyede olduğu bir dönemde. Bu süreçte gemiyi güvenli limanlara taşıma konusunda önemli adımlar attınız. Özellikle kullanmış olduğunuz makro ihtiyati araçlar tüm dünyada kabul gördü. Bankamız karar alma süreçlerinde farklı karar alma mekanizmalarını, ortak bir karara yansıttı" dedi.

Çetinkaya, "TCMB olarak önümüzdeki dönemde paydaşlarla iletişimin artırılmasının önemli faydalar sağlayacağından eminim. Önümüzdeki dönemde de şeffaf ve öngörülebilir politikalarla devam edeceğiz. Enflasyonun hedef koyulmuş seviyelere ulaşması için çalışırken, disiplini de elde bırakmayacağız" diye devam etti.



Murat Çetinkaya kimdir?

1976 yılında doğan Murat Çetinkaya, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ve çift anadal programı kapsamında aynı Üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu.

Bankacılık hayatına Albaraka Türk Katılım Bankasında başlayan Çetinkaya, uluslararası bankacılık ve hazine alanlarında çeşitli görevlerde bulundu.

2003 yılından itibaren kariyerine Türkiye Halk Bankasında devam eden Çetinkaya, Uluslararası Bankacılık ve Yapılandırılmış Finansman Daire Başkanı ve sonrasında Uluslararası Bankacılık ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Bu dönemde aralarında Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin de bulunduğu Bankanın çeşitli iştiraklerinde, Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev aldı.

Çetinkaya 2008 yılından, Başkan Yardımcılığına atandığı tarihe kadar, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'de Hazine, Uluslararası Bankacılık ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Murat Çetinkaya, 29 Haziran 2012 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

Erdem Başçı kimdir?

1966 yılında Ankara'da doğan Doç. Dr. Erdem Başçı, ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden 1987 yılında yüksek şeref derecesiyle mezun oldu.

Bilkent Üniversitesinde İşletme Bölümünde yüksek lisans programını 1989 yılında birincilikle bitirdi. 1990 yılında Bilkent Üniversitesinden iktisat dalında yüksek lisans ve 1993 yılında Johns Hopkins University'den iktisat dalında yüksek lisans derecelerini aldıktan sonra, 1995 yılında Bilkent Üniversitesinden İktisat Doktoru unvanını aldı.

1995-2003 yılları arasında Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümünde Öğretim Üyesi olarak çalıştı. 1999 yılında YÖK'ten doçent unvanını alan Başçı'nın araştırma yaptığı ve ders verdiği konular; para iktisadı, finansal iktisat, makro iktisat kuramı ve matematiksel iktisattır. Başçı, York University'de 1999 yılında Misafir Öğretim Üyesi olarak dersler verdi.

Uluslararası kongrelerde çok sayıda tebliğ sunan Başçı'nın akademik çalışmaları, Oxford Economic Papers, Journal of Banking and Finance, Journal of Economic Dynamics and Control ve Journal of Mathematical Economics gibi dergilerde yayımlandı. Ayrıca Başçı'nın Springer-Verlag ve Palgrave gibi yayınevleri tarafından basılmış kitaplarda yer alan ortak çalışmaları vardır. Başçı'nın iktisat literatürüne teorik katkılarının yanı sıra Türkiye ekonomisi üzerine yayımlanmış çalışmaları da bulunmaktadır.

9 Ekim 2003 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine atanan Doç. Dr. Erdem Başçı, 19 Nisan 2011 tarihinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına atandı.