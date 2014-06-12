Merkez Bankası'nda beklenen operasyon başladı

Merkez Bankası’nda uzun süredir yapılacağı iddia edilen paralel operasyon başladı. Dün başlayan operasyon bugün Banka Meclisi’nin aldığı kararlarla resmen başlatıldı. Başkan Erdem Başçı’nın adamları olarak görülen ve bugüne kadar Başçı tarafından korundukları için görevden alınamayan 6 üst düzey isim dün resmen görevden alındı. Görevden alınanlar arasında Erdem Başçı’nın özel kalem müdürü de bulunuyor.

Banka kaynaklarından da teyit edilen gelişmelere göre, görevden alınan ismlsr arasında banka Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Cihan Aktaş, Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuğrul Gürgür, Para Politikaları Genel Müdür Yrd. Yavuz Aslan bulunuyor. Ayrıca Başkan Erdem Başçı’nın özel kalem müdürü Ömer Erdoğan’ın da görevden alındığı öğrenildi.

Söz konusu isimlerin Başkan Başçı tarafından korunduğu kanaati hakimdi. Bu isimler "bankadaki paralel yapılanmaya mensup isimler" olarak da hükümete yakın kaynaklar tarafından ilan edilmişti. Bugüne kadar görevden alınmaları konusunda kapalı kapılar ardında baskı görmesine rağmen Başkan Başçı’nın ısrarla bu isimleri görevden almaması AK Parti kulislerinde de sert şekilde eleştirilmişti.

Dün Banka Meeclisi’nin yaptığı toplantıda Başçı’nın da olumlu oyuyla görevden alma kararı çıktığı öğrenildi. Bu kapsamda Başçı’nın bu kararı kendi yönetiminin geleceği için almak zorunda kaldığı belirtiliyor. Ancak başlayan bu operasyonun nerede duracağı belirsiz. Başkan Başçı'yı istfaya zorlamaya kadar uzanabileceği de iddia ediliyor.

Görevden alınan isimler, bir süre önce "bilgi sızdırma" iddiasıyla bankada bazı üst düzey yöneticilerin görevden alınmasından sorumlu tutuluyor.