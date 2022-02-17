Merkez Bankası 'yüzde 5' enflasyon hedefine 193 aydır ulaşamadı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bugün açıkladığı karar metninde, beklentiler doğrultusunda politika faizi yüzde 14'de sabit tutuldu. Diğer yandan PPK metninde, enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumları'nın etkili olduğu savunularak, orta vadeli yüzde 5 enflasyon hedefine vurgu yapıldı.

Kurul ayrıca "enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist (düşüş) sürecin başlayacağı" öngörüsünde bulundu.

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193 aydır tutturulamıyor

Merkez Bankası yüzde 5 orta vadeli enflasyon hedefi ilk olarak 5 Aralık 2005 tarihli PPK metninde telaffuz edildi ve 2006 yıl sonu için enflasyon hedefi yüzde 5 olarak ilan edildi. Ancak aradan geçen 16 yılı aşkın (193 ay) zamana rağmen halen bu hedefe ulaşılamadı.

Gazete Duvar'dan Sinan Saygılı'nın haberine göre yüzde 5 hedefinin ilk ilan edildiği yıl olan 2006'da enflasyon yüzde 9,7 olurken, bir sonraki yıl hedef yüzde 4'e düşürüldü ancak sonuç yüzde 8,4 olarak gerçekleşti.

Küresel ekonomik krizin etkili olduğu 2009'da enflasyon hedefi yüzde 7,5'e çıkartıldı, devamındaki iki yıl ise sırasıyla yüzde 6,5 ve yüzde 5,5 olarak belirlendikten sonra 2012'de yeniden yüzde 5'e çekildi ve o tarihten bu yana bu hedef değiştirilmeden korundu.