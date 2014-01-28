Merkez Bankası: Yüksek enflasyonun nedeni, TL'nin değer kaybı ve gıda fiyatları

Merkez Bankası, yasal sorumluluğu gereği, 2013 enflasyon beklentisinin gerçekleşmemesi üzerine hükümete yazılı bildirimde bulundu. Merkez Bankası, hükümete yazdığı metni kamuoyuyla paylaştı.

2013 yılı için yüzde 5 enflasyon öngören Merkez Bankası'nın beklentisi, yüzde 7,4 olan gerçek enflasyondan yüzde 2'den fazla saptığı için açıklama yaptı.

Merkez Bankası enflasyondaki yüksek oranının nedenini TL'deki değer kaybı ve gıda fiyatları olarak gösterdi. Banka, 2014'ün 2. yarısında enflasyonun önceki hedefe doğru düşüşe geçmesini beklediklerini de belirtti.

Merkez Bankası'nın internet sitesinde paylaştığı açıklama şöyle...