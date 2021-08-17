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Ekonomi

Merkez Bankası'yla Özbekistan arasında mutabakat zaptı imzalandı

17 Ağustos 2021 14:33

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında bir mutabakat zaptı imzalandı.

TCMB'den konuya ilişkin yapılan duyuruda, Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Bankası ile merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir mutabakat zaptı imzalandığı belirtilerek şöyle dendi:

"Söz konusu anlaşma kapsamında, iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

 
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