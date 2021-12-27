Merkez Bankası yeni dolar kuru rakamını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur rakamlarını duyurdu. Açıklamaya göre dolar kurunun seviyesi 11,43 TL ve euro kurunun seviyesi ise 12,95 TL.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz" diyerek açıkladığı yeni adımlarla birlikte dolarda düşüş sürüyor.

Bu adımların arkasında bankadaki TL mevduat hesaplarının getirisinin döviz getirisi altında kalması durumunda aradaki farkın yurttaşlara ödenecek olması ve ihracatçılara Merkez Bankası tarafından ileri vadeli kur rakamı verilmesi vardı.

Yeni dolar rakamları

Kur korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar için kullanılacak kur rakamlarını duyuran Merkez Bankası, dolar kurunda alışta 11,4373 TL ve satışta ise 11,4579 TL, euro ise alışta 12,9579 TL, satışta ise 12,9812 TL olarak açıkladı.