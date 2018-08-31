Merkez Bankası VİOP'ta da döviz işlemi yapacak

İstanbul, 31 Ağustos (DHA) - Merkez Bankası, banka bünyesinde gerçekleştirilen Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinin yanında, Borsa İstanbul nezdinde faaliyet gösteren Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası\'nda da (VİOP) işlem gerçekleştirilebileceğini duyurdu.

Merkez Bankası\'ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

\"Döviz piyasalarının etkin işleyişine katkı sağlamak amacıyla, Bankamız bünyesinde gerçekleştirilen Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinin yanında, Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) nezdinde faaliyet gösteren Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda da (VİOP) işlem gerçekleştirilebilecektir.\"