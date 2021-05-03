Merkez Bankası verilerine bakanların sayısı 2 yılda 5 katına çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Elektronik Veri Dağıtım Sistemi üzerinden yayımladığı verilere bakanların sayısı 2 yılda 5 katına çıkarken, en fazla ziyaret edilen sayfa kur verileri oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı Elektronik Veri Dağıtım Sistemi kullanım istatistiklerine göre, TCMB’nin yayımladığı istatistiklerle ilgili sayfaları ziyaret edenlerin sayısı son iki yılda 5 katına çıktı. En fazla artış düşük bazdan dolayı BIS karşılaştırmalı ülke istatistikleri sayfasında görülürken, Mart ayında en fazla ziyaret edilen sayfa kurlar oldu.

2019 Mart ayında EVDS’deki toplam sayfa ziyareti 8,4 milyon civarındayken, 2021 Mart ayında toplam ziyaret sayısı 42,6 milyon oldu. Çoğunlukla en fazla ziyaret edilen sayfa olan kur verileri sayfası 2021’in Mart ayında 10,3 milyon kere ziyaret edilirken, 2019’un Mart ayında 3,3 milyon kere ziyaret edildi.

2021’in Mart ayında en fazla ziyaret edilen sayfa ise 9,6 milyon ziyaretçiyle para ve banka istatistikleri sayfası oldu.

Son iki yılda en fazla ziyaretçi artışı yaşayan sayfa yüzde 3.326 artış ile BIS karşılaştırmalı ülke istatistikleri sayfası olurken, en fazla ziyaretçi artışı yaşayan ikinci sayfa ise piyasa verileri oldu. Bu boyutlardaki değişimlerin sebebiyse sayfayı ziyaret eden kişi sayısının halihazırda çok düşük olmasından kaynaklandı.

BIS karşılaştırmalı ülke istatistikleri sayfası 2019’un Mart ayında 5 bin 800 kere ziyaret edilirken, 2021’in Mart ayında bu sayı 216 bin oldu. Piyasa verileri sayfası ise aynı dönemlerde 250 bin ve 4,1 milyon kere ziyaret edildi.

EVDS’yi ziyaret edenlerin sayısı ise iki yılda yüzde 404 artış gösterirken, en az artış kaydeden sayfa faiz istatistikleri oldu.