Merkez Bankası ve KİK'e 'Bylock' operasyonu; 46 gözaltı

Ankara Mali Şube ekipleri bu sabah bir kısmı halen görevde bir kısmı ihraç edilen Merkez Bankası personeline yönelik operasyon düzenledi. Soruşturmada adı geçen 36 kişinin Bylock kullandıkları iddia ediliyor. KİK'de de 10 kişiye yönelik gözaltı işlemi yapıldı.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Ankara Emniyet Mali Suçlarla Mücaedele Şube Müdürlüğü ekipleri 'FETÖ'nün Merkez Bankası ve Kamu İhale Kurumu'na sızması ile ilgili operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında örgütün, kriptolu haberleşe ağı olan ByLock'u kullandıkları belirlenen Merkez Bankası'nda 36, KİK'de de 10 kişiye yönelik gözaltı işlemi yapıldı.

Toplam 46 kişinin gözaltına alındı. Emniyet'te işlemleri devam eden şüphelilerin bazılarını halen görevde oldukları bazıları ise FETÖ soruşturmaları kapsamında ihraç edildikleri öğrenildi.