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Merkez Bankası varlık alımlarında limite dayandı

09 Haziran 2020 14:35

Koronavirüs salgınıyla ilgili önlemler kapsamında bankalara İşsizlik Sigortası Fonu’ndan satın aldıkları devlet içi borçlanma senetlerini kendisi kendisine satma olanağı sağlayan Merkez Bankası’nın varlık alımında sınıra dayandığı belirtildi. Turkey Data Monitor’ın paylaştığı veri, Merkez Bankası’nın varlık alımlarının, toplam varlıklarının yüzde 10’una ulaştığını gösteriyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mevzuat gereği toplam varlıklarının yüzde 10’u kadar varlık alımı yapabiliyor.

Merkez Bankası varlık alımlarıyla ekonomiyi desteklemeyi, İşsizlik Sigortası Fonu'nun yapacağı ödemeler için satacağı devlet tahvillerinin değerinin düşmesini engellemeyi ve bankaların para sorunu yaşamasının önüne geçmeyi hedefliyordu.
İşkur verilerine göre Şubat 2020 itibarıyla İşsizlik Sigortası Fonu’nun 131 milyar 597 milyon TL’sinin yüzde 6,93’ü mevduatta, yüzde 93,07’si ise Hazine’nin ihraç ettiği devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) bulunuyordu.

 

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