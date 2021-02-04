Merkez Bankası: Üretici fiyatlarındaki güçlü artış eğilimi devam etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan Ocak ayına ilişkin fiyat gelişmeleri değerlendirmesinde, giyim dışında kalan temel mallarda; birikimli döviz kuru etkileri, talep koşulları, bazı sektörlerde süregelen arz kısıtları ve uluslararası metal fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak fiyat artışlarının yüksek seyrini sürdürdüğü ifade edildi.

Ocak ayına ilişkin 'Aylık Fiyat Gelişmeleri' değerlendirmesini yayımlayan Merkez Bankası, "Tüketici fiyatları Ocak ayında yüzde 1,68 oranında artmış, yıllık enflasyon 0,37 puan yükselişle yüzde 14,97 olarak gerçekleşmiştir. döviz kurunun birikimli yansımaları ve uluslararası fiyatların etkisiyle üretici fiyatlarındaki güçlü artış eğilimi devam etmiştir" denildi

Tüketici tarafında ise yıllık enflasyonundaki artışın sürükleyicisinin temel mal ve enerji grupları olduğu kaydedildi.

Değerlendirmede, giyim dışında kalan temel mallarda; birikimli döviz kuru etkileri, talep koşulları, bazı sektörlerde süregelen arz kısıtları ve uluslararası metal fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak fiyat artışlarının yüksek seyrini sürdürdüğü ifade edilerek söyle devam edildi:

"Giyim enflasyonunda ise kısmi bir toparlanma gözlenmekle birlikte düşük düzeyler korunmuştur. Enerji enflasyonu, petrol fiyatlarındaki artış ile elektrik, şebeke suyu, doğalgaz gibi yönetilen/yönlendirilen kalemlerdeki gelişmeler neticesinde yükselmiştir. Bu dönemde yıllık enflasyon hizmetlerde sınırlı ölçüde gerilerken, gıda grubunda taze meyve ve sebze fiyatlarındaki düzeltmeyle düşüş kaydetmiştir. Diğer taraftan, çiğ süt alım fiyatlarındaki artışın ve uluslararası tarımsal emtia fiyatlarının yansımalarıyla diğer gıda ürünlerinde enflasyon artmıştır."

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