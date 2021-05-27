Merkez Bankası rezervlerindeki artış sürüyor; 13,57 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net uluslararası rezervleri 21 Mayıs itibariyle bir önceki haftaya göre 847 milyon dolar artışla 13,57 milyar dolara yükseldi ve art arda altıncı haftada da artış kaydetti.

TCMB'nin net uluslararası rezervleri böylece 9 Nisan'da 9,93 milyar dolar ile Nisan 2003'ten bu yana en düşük seviyeyi görmesinden bu yana 3,6 milyar dolar artmış oldu.

Son haftalardaki artışa rağmen net rezervler 2019 sonundaki 41 milyar dolar seviyesinin çok altında seyretmeye devam etti. TCMB'nin net uluslararası rezervleri bir önceki hafta 12,72 milyar dolar seviyesindeydi.







