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Ekonomi

Merkez Bankası üçüncü döviz müdahalesinin büyüklüğünü açıkladı

Merkez Bankası Aralık'ta döviz 6 kez doğrudan müdahalede bulunmuştu

31 Aralık 2021 10:03

Merkez Bankası 10 Aralık'ta gerçekleştirilen dövize doğrudan müdahalenin büyüklüğünü açıkladı. TCMB'den yapılan açıklamada dövize 3. doğrudan müdahalenin büyüklüğünün 687 milyon dolar olduğu açıklandı.

Merkez Bankası aralık ayında kurlardaki yüksek oynaklığa karşı döviz kurlarına altı kez doğrudan müdahalede bulunmuştu. İlk müdahale 1 Aralık'ta gerçekleşmişti. Ardından 3 Aralık'ta ise Merkez Bankası dövize ikinci kez müdahale etmişti.

Merkez Bankası tarafından 1 Aralık'ta yapılan ilk müdahalenin büyüklüğü 844 milyon dolar olarak açıklanırken, 3 Aralık'taki müdahalenin büyüklüğü ise 504 milyon dolar olarak açıklanmıştı.

 

TCMBdöviz müdahalesi3.687 milyon dolar
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