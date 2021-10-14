Merkez Bankası toplam rezervleri 123.5 milyar dolara yükseldi

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 8 Ekim haftasında 1 milyar 741 milyon dolar artarak 123 milyar 463 milyon dolara yükseldi.

Buna göre, 8 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 152 milyon dolar artışla 85 milyar 356 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 1 Ekim'de 83 milyar 204 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 410 milyon dolar azalarak 38 milyar 517 milyon dolardan 38 milyar 107 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 8 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 741 milyon dolar artışla 121 milyar 722 milyon dolardan 123 milyar 463 milyon dolara çıktı.

Kavcıoğlu açıklamıştı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu pazartesi günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda rezervlere ilişkin yaptığı açıklamada rezervlerin 123,5 milyar dolara yükseldiğini aktarmıştı.

TIKLAYIN: Kavcıoğlu: Bu hafta açıklanacak rezerv rakamımız 123,5 milyar dolar seviyesine yükselmiştir