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Ekonomi

Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü

07 Temmuz 2020 13:35

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını 10 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 6'dan yüzde 5'e indirdi.

Merkez Bankası, Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını (Nema Oranı) 10 Temmuz'dan itibaren uygulanmak üzere indirdi.

20.03.2020 - 09.07.2020 arasında yüzde 6,00 olarak uygulanan faiz oranı 10 Temmuz'dan itibaren yüzde 5 olarak uygulanmaya başlayacak.
 
Ayrıca 26.06.2020 (dahil) zorunlu karşılık yükümlülük tarihinden  itibaren 2020/6 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ ile  belirlenen koşulları sağlayan reel kredi büyümesine sahip bankalara yüzde 7, diğer bankalara yüzde 0 uygulanacak. Daha önce bu oranlar sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 0 şeklindeydi.

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