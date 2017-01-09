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Ekonomi

Merkez Bankası şirketlere döviz borçlarını soracak

Şirketlerin döviz borçluluğu ile ilgili firma bazında güçlü bir veritabanı oluşturulacak

09 Ocak 2017 14:57

Şirketlerin Ekim 2016 itibarıyla 212.6 milyar dolara ulaşan döviz borçları için Merkez Bankası harekete geçti. Merkez Bankası döviz borcu olan şirketlere yazı göndererek ne kadar borçları olduğunu soracak. Şirketlerin döviz borçluluğu ile ilgili firma bazında güçlü bir veritabanı oluşturulacak. Bu çalışmayla şirketlerin döviz gelirinin olup olmadığı ve borçluluk durumlarına ilişkin veritabanı oluşturulmuş olacak. 

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in ismini vermediği bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, şirketlerin döviz borçluluğu ile ilgili firma bazında güçlü bir veritabanı oluşturulacak. Bu çalışmayla şirketlerin döviz gelirinin olup olmadığı ve borçluluk durumlarına ilişkin veritabanı oluşturulmuş olacak. Merkez Bankası döviz cinsinden borçlanan şirketlerden haberdar olacak. Yetkiliye göre, “Ortaya çıkacak tabloya göre hangi firma için hangi önlemin alınacağı belirlenecek”.

 

Konu Finansal İstikrar Komitesi’nde de ele alınmıştı

 

Döviz borcu olan şirketlerin kur riskinin yönetilmesi konusu Aralık ayında toplanan Finansal İstikrar Komitesi’nde de ele alınmıştı. Ekonomi yönetimi, Hindistan ve Endonezya modellerini ve bu ülkelerde alınan benzer önlemleri de değerlendirmişti. Finansal İstikrar Komitesi’nde öncelikle döviz geliri olmayıp döviz borcu olan firmaların durumlarının ortaya konulması kararlaştırıldı.

Hürriyet'in haberine göre, ekonomi yönetimi Merkez Bankası’nın çalışmasının ardından gelir ve borç durumuna göre şirketlere kademeli bir kural getirebilir.

Merkez Bankası borçlanan şirketin kendisine bildirim yapmasını istemesi ve borcun vadeli işlemlerle yönetilmesi planlanan önlemler arasında bulunuyor.

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