Merkez Bankası sıkılaştırma adımlarını swap piyasasına da taşıdı, swap faizini 9.75'e yükseltti

Merkez Bankası (TCMB) repo ihaleleriyle gerçekleştirdiği sıkılaştırma adımlarını döviz karşılığı TL swap piyasasına da taşıdı.

Merkez Bankası dün gerçekleşen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından bugün döviz karşılığı TL-swap piyasasında gerçekleştirdiği işlemlerde TL faizini yüzde 9.75'e yükseltti. İlgili faiz dün yüzde 8.25 seviyesindeydi.

Bankacılar Merkez Bankası’nın bu adımını diğer sıkılaştırma adımlarıyla artan faiz oranı ile uyumlaştırma ve teknik bir adım olarak özetlediler.

Reuters’ın haberine göre, bir banka yetkilisi “Merkez sadece repo ile değil 50 milyar dolar karşılığı swap ile de piyasayı fonluyor bu nedenle TCMB'nin sıkılaştırmasını bu piyasaya da yansıtması ortalama fonlama maliyetini değiştirmese de sıkılaştırmanın tüm fonlama kanalları geneline yayılması açısından önemliydi. Beklediğimiz bir adımdı ve PPK sonrası gerçekleşmiş oldu" dedi.

Sıkılaştırma adımlarına devam

Merkez Bankası dün PPK toplantısında kısa vadeli faizleri 8.25’te sabit tutarken, likidite adımlarıyla sıkılaştırmaya devam deceğini açıklamıştı. Ardından Türk Lirası ve yabancı para cinsinden zorunlu karşılıkları yükseltti. Bu adımla piyasadan yaklaşık 17 milyar TL ve 8,5 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsinden likiditenin çekilmesinin beklendiği kaydedildi.

Ek sıkılaştırma adımlarına devam eden Merkez Bankası’nın piyasaya sağladığı ortalama fonlama maliyeti 16 Temmuz'da yüzde 7.34'e kadar gerilemişti. Merkez son adımlarıyla fonlama maliyetini dün itibarıyla yüzde 9.44'e yükseltti. Bu veriler 200 baz puanın üzerinde bir sıkılaştırma anlamına geliyor.

Merkez Bankası faiz kararının ardından TL ve yabancı para zorunlu karşılıkları yükseltti

Kamu bankalarının döviz açık pozisyonu 8.4 milyar dolara geriledi; yasal sınır sekizinci kez aşıldı

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 1.2 milyar dolar azaldı, 45.4 milyar dolara indi