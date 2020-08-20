Merkez Bankası faiz kararının ardından TL ve yabancı para zorunlu karşılıkları yükseltti

Merkez Bankası Türk Lirası ve yabancı para cinsinden zorunlu karşılıkları yükseltti.

Bugünkü Para Politikası Kurulu'nda (PPK) faizi değiştirmeyerek 8.25'te sabit tutma kararı alan Merkez Bankası, "Reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankalar için Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılık oranları artırılmıştır" açıklamasını yaptı.

Reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankaların yabancı para zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde geçerli olmak üzere, kıymetli maden depo hesapları için 700 baz puan, diğer tüm yabancı para yükümlülükleri için ise 200 baz puan artırıldı.

Banka buna ek olarak reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankaların Türk lirası zorunlu karşılık oranlarının altı aya kadar vadeli tüm mevduat/katılım fonu yükümlülükleri ve bir yıla kadar vadeli diğer yükümlülükleri için 200 baz puan, üç yıla kadar vadeli diğer yükümlülükleri için ise 150 baz puan artırılmasına karar verdi.

Alınan bu kararla, piyasadan yaklaşık 17 milyar TL ve 8,5 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsinden likiditenin çekilmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Böylece, 17 Mart 2020 tarihinden bu yana, yabancı para zorunlu karşılık oranlarında indirim yapılması ve reel kredi büyüme koşullarının bazı bankalarca ilk defa sağlanması nedeniyle piyasaya verilen toplam 17,7 milyar ABD doları karşılığı döviz ve altın cinsinden likidite, 18 Temmuz 2020 tarihinde yapılan değişiklik ve bu düzenleme ile birlikte normalleşme kapsamında geri çekilmiş olacaktır. Söz konusu değişiklikler, tesisi 4 Eylül 2020 tarihinde başlayacak olan 21 Ağustos 2020 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacaktır."