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"Merkez Bankası, şapkadan tavşan çıkaramadığını piyasaya kanıtladı"

"Sorunun dövizde değil, TL'de olduğunu sağır sultan biliyorken Merkez Bankası'nın bilmiyor olması olanaksız"

08 Mayıs 2018 14:40

Hürriyet yazarı Uğur Gürses, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, (TCMB) rezerv opsiyonu merkanizmasında (ROM) değişiklik yapmasına ilişkin olarak, "Merkez Bankası, dün olduğu gibi, döviz olarak yatırılan zorunlu karşılıklarda katsayı ayarlaması yaparak; 2.2 milyar dolarlık likiditeyi bankalara iade edip 6.4 milyar TL’yi piyasadan çekerek yine özle uğraşmak yerine şapkadan tavşan çıkarmaya çalıştığını ama çıkaramadığını piyasaya kanıtladı, kur yükseldi" dedi. 

Gürses, "Merkez Bankası’nın hem enflasyonda kararlılık hem de piyasa ile arasında olan farkı kapatabilmek için en az 2.5 puanlık faiz artışına gitmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

Gürses şöyle devam etti: 

Sorunun dövizde değil, TL’de olduğunu sağır sultan biliyorken Merkez Bankası’nın bilmiyor olması olanaksız; “TL faizini artıramıyorum, döviz likiditesi vererek kuru sakinleştirmek istiyorum” mesajını vererek TL’yi bir tur daha yaralamaktan başka bir işe yaramadı zaten.

Sorun başkalarının bastığı parada değil, kendi paramızda; o yalnız ve güzel para olan TL’nin değer kaybında.

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