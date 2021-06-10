Merkez Bankası'nın rezervleri 1.1 milyar dolar arttı; 93 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 4 Haziran haftasına ilişkin yayımladığı "haftalık para ve banka istatistikleri" yayımladı.

Buna göre TCMB'nin toplam rezervleri 4 haziran itibariyle 1 milyar 82 milyon dolar arttı. Böylece toplam rezerv 93 milyar 687 milyon dolara ulaştı.

TCMB'nin brüt döviz rezervleri ise 917 milyon dolar artarak, 49 milyar 638 milyon dolara yükseldi.

Brüt döviz rezervleri, 28 Mayıs haftasında 48 milyar 721 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 165 milyon dolar artarak 43 milyar 884 milyon dolardan 44 milyar 49 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 4 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 82 milyon dolar artarak 92 milyar 605 milyon dolardan 93 milyar 687 milyon dolara yükseldi.