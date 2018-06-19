Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 24 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 26 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 23 milyar 999 milyon 999 bin 977 lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 26 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 23 milyar 999 milyon 999 bin 977 lira verdi.

İhaleye 41 milyar 755 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 17,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 19,39 seviyesinde gerçekleşti.