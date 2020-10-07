Merkez Bankası repo ihalelerine devam ediyor, piyasayı ikinci kez 5 milyar TL fonladı

Merkez Bankası geleneksel yöntemle açtığı yaklaşık bir ay vadeli repo ihalesinde ortalama yüzde 12.91 basit faizle 5 milyar TL verdi.

İhalede ortalama basit faiz dünkü yüzde 12.48'e göre 43 baz puan yükseldi. Merkez Bankası’nın 3 Kasım vadeli repo ihalesine 36.5 milyar lira teklif geldi.

Merkez Bankası birkaç gün ara verdiği geleneksel yöntemli repo ihalelerine Cuma günü tekrar başladı. Bir ay vadeli son üç repo ihalesinde ortalama faiz yüzde 12.20 ile yüzde 12.50 civarındaydı.

Merkez Bankası geleneksel ihalelerle ortalama fonlama maliyetini yükseltiyor. Banka bugün itibarıyla tutarı ilgili ihaleleri kullanmaya başladığından beri ikinci kez 5 milyar TL'ye düşürdü.

Merkez Bankası geleneksel repo ile fonlama gerçekleştirdiğinde bunu genelde günlük 10 milyar TL olarak yapıyordu.

Gecelik piyasada faizler Merkez Bankası'nın Cuma günü başladığı bu hafta belirginleşen adımları ardından yüzde 12 seviyesini aşmış durumda.

Merkez Bankası’nın fonlama kompozisyonunun en üst sınırı şimdilik yüzde 13.25 ile geç likidite penceresi tarafından belirleniyor.

Fonlama maliyetindeki yükselişle birlikte ortalama fonlama maliyetinin ve gecelik faizlerin de kademeli olarak yükselişini sürdürmesi bekleniyor.

Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün itibarıyla 7 baz puan yükselerek yüzde 11.45'e çıktı. Temmuz ortasında yüzde 7.4'ün altına inen fonlama maliyeti, Merkez Bankası'nin para politikasında attığı sıkılaştırma ve likidite adımları ile Eylül sonunda yüzde 11'i aştı.

Türk lirası gecelik referans faiz oranı dün dün yüzde 12.07'e yükseldi. Bankacılar Merkez Bankası’nın gecelik faizleri yüzde 11.75 ile yüzde 13.25 arasına taşıyacağını ve ortalama fonlama maliyetinin de bu seviyelere kademeli yaklaşacağını tahmin ediyorlar.