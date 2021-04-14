Merkez Bankası politika faizini arttırmıştı; bankalardan faiz güncellemesi talep ediliyor

Enflasyonun Mart ayında yüzde 16.19’a çıkması ve Merkez Bankası'nın 18 Mart'ta politika faizini yüzde 19'a yükseltmesinin ardından yurttaşlar bankalardan faiz güncellemesi talep ediyor.

Bankaların büyük bölümü, 1 ay (32 günlük) vadeli mevduata yüzde 19 olan politika faizinin altında bir faiz veriyor. MB'nin verilerine göre, 18 Mart'ta politika faizini 200 baz puan artmasının mevduata yansıması 141 baz puan oldu. 13 Mart'ta TL mevduatta ağırlıklı ortalama faiz yüzde 16.46 iken, 2 Nisan itibarıyla yüzde 17.87 oldu. Yani bankaların mevduata verdikleri faiz, MB fonlama faizinin altında kaldı. Bankalarda vadelide tutulan mevduatın yüzde 67'si 1-3 ay vadeli mevduat hesaplarda bulunuyor. 100 bin TL'lik bir meblağa ödenen aylık faiz en düşük yüzde 12.95 olurken, bu oran yüzde 19.50'ye kadar çıkabiliyor.

Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre, bazı bankaların uyguladığı ‘hoş geldin' faizinin sadece bir ay uygulandığı ve yanıltıcı olabildiği belirtilirken, yeni müşteri kazanmak bir yana yoğunlukla mevcut müşterilerini kaybetmemek için faiz güncellemesine gittikleri vurgulandı.

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği Başkanı Atilla Köksal, vatandaşın hissettiği enflasyonun açıklanandan daha yüksek olduğuna işaret ederek, “Mevduat sahibi eskiden bankaya parasını bırakıyordu. Şimdilerde ise internetten hangi bankanın ne faiz uyguladığını görebiliyor ve bir-iki puan dahi olsa fazla faizin peşinden koşuyor” dedi.

Faizler sabit tutulacak

Piyasalarda yön belirleyici olacak olan faiz kararı perşembe günü açıklanacak. Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yapılacak ilk toplantıda politika faizinin yüzde 19 seviyesinde sabit bırakılması bekleniyor. Yabancı kurumlar da politika faizinde değişiklik beklemiyor. Unicredit ve Deutsche Bank ekonomistleri, yayımladıkları araştırma notunda, Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısında faizleri sabit tutmasını beklediklerini duyurdu.