Merkez Bankası, piyasayı 46 milyar lira fonladı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli miktar bazlı repo ihalesine 103,6 milyar lira teklif gelirken bu tekliflerin 46 milyar TL'si kabul edildi.

Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli miktar bazlı repo ihalesi ile piyasayı 46 milyar TL fonladı. Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye milyar milyon TL teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti. Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 19,00 oldu.