"Merkez Bankası patronlarla görüşecek, kriz çıkarmaya çalışanları anlatacak"

Hükümete yakınlığıyla bilinen Star gazetesi, Türk lirasının dolar karşısında eridiği, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Dolarını bozdur" kampanyalarına destek verdiği dönemde Merkez Bankası'nın (MB) da bir hamleye hazırlandığını iddia etti. Gazetenin haberine göre, MB, sahaya inerek patronlar, odalar ve firmalarla görüşecek. Star gazetesinin haberinde, bu görüşmelerde "MB'nin hem içeriden hem dışarıdan Türkiye ekonomisine yönelik art niyetli ve kriz çıkarmaya yönelik gelişmeleri iş verenlere anlatacağı" görüşü savunuldu.

Star gazetesinde yer alan haber şöyle:

Ekonomide kriz çıkartmak isteyenlere karşı Merkez Bankası sahaya inip, patronlar, odalar ve firmalarla görüşecek. Merkez, iş dünyasının ekonomiyle ilgili sırdaşı olacak.

Merkez Bankası, kriz söylentilerine karşı sahaya iniyor. Sektör temsilcileriyle birebir görüşecek Merkez, oda ve borsalarda Türkiye ve küresel ekonomideki gelişmeleri iş dünyasına anlatacak. Ayrıca, firma ziyaretleri de gerçekleştirecek. Hem içeriden hem dışarıdan Türkiye ekonomisine yönelik art niyetli ve kriz çıkarmaya yönelik gelişmelerle ilgili sorulara da cevap verecek. Sahaya inilmesiyle birlikte ‘Türkiye ekonomisi büyük bir kriz içerisinde, 2001 krizinden daha kötü olacağız’ gibi kriz tellallarının dedikodularına fırsat verilmemiş olacak. Banka reel sektörün yanı sıra yeni yılda yatırımcılar ve analistlerle de teknik içerikli görüşmeler yapmaya devam edecek. Ayrıca yeni yılın ajandasında yurt dışındaki finans merkezlerinde yatırımcılar ile düzenli toplantı gerçekleştirilmesi de yer alıyor. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın yanı sıra yönetici ve uzmanlar da ekonominin nabzını tutmak amacıyla firmaların faaliyet ve beklentilerine dair değerlendirmeleri raporlayacak. Merkezin bu çalışmasıyla reel ekonomik aktiviteyi saha bilgisine dayalı olarak bölgesel ve sektörel detayda takip etmeye yönelik çalışmalar olgunlaştırılarak para politikası karar alma süreçlerine entegre edilecek.

Eşgüdümlü çalışma

Yeni yıla ilişkin para ve kur politikasında fiyat istikrarının önemine değinilerek, “Fiyat istikrarının ekonomik istikrar açısından öneminin ve tüm ekonomik aktörlere sağlayacağı kazanımların kamuoyuyla paylaşılması iletişim politikasının temel önceliklerinden biridir. Bu bağlamda, enflasyonda ilave katılık ve oynaklığa yol açan yapısal unsurlarla ilgili kamuoyunda farkındalığı artırmaya ve ilgili paydaşlarla eşgüdüm sağlamaya yönelik çalışmalar sürdürülecektir” tespitleri yer alıyor. Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, yeni yol haritasıyla ilgili olarak iki ay önce Türkiye’nin önemli şirketlerinin yer aldığı İstanbul Sanayi Odası’na (İSO) gitmişti.Yeni yılda ise çok sayıda oda ve borsanın daha kapısının çalınması planlanıyor.