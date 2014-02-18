T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan sabit faiz kararı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Şubat ayı faiz oranlarında değişikliğe gitmedi

18 Şubat 2014 16:37

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Şubat ayı faiz kararını açıkladı. Banka bir haftalık repo faizini yüzde 10'da sabit bıraktı. Gecelik marjinal borçlanma faizi yüzde 12'de, piyasa yapıcı bankaların gecelik borçlanma imkanı faizi yüzde 11,5'te ve gecelik borçlanma faizi yüzde 8'de sabit kaldı. Rezerv opsiyon katsayısı ve zorunlu karşılıklarda değişiklik yapılmadı.

 

Para politikasında sıkı duruş sürecek

 

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş sürecek" denildi. Merkez'den yapılan yazılı açıklamada buna ek olarak, "Sıkı para politikası duruşu, alınan makroihtiyati önlemlerin ve zayıf seyreden sermaye akımlarının etkisiyle kredi büyüme hızları kademeli bir yavaşlama eğilimine girdi" ifadesine yer verildi. "2014 ilk çeyreğe ilişkin verileri özel kesim yurtiçi nihai talebinin ivme kaybedeceğini göstermekte" ifadesinin yer aldığı açıklamada, "Net ihracatın büyümeye olumlu katkısının artması beklenmekte" denildi.

 

Cari açıkta iyileşme gözlenecek

 

Merkez Bankası'nın açıklamasında "2014 yılında cari işlemler açığında belirgin iyileşme gözlenecek" cümlesine yer verildi.  Açıklamada buna ek olarak, "Son dönemde enflasyon görünümü ve beklentilerdeki bozulma dikkatle takip edilmekte" denildi.

 

28 Ocak'ta sert faiz artırımı yapmıştı

 

Banka, 28 Ocak'taki ara PPK toplantısında marjinal fonlama oranını yüzde 7,75’ten yüzde 12’ye, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranını yüzde 6,75’ten yüzde 11,5’e, Merkez Bankası borçlanma faiz oranını yüzde 3,5’ten, yüzde 8’e yükseltti.

 

ETİKETLER

merkez bankasıenflasyonpara politikasıdövizdolaraltınfaiz

İlgili Haberler

Merkez Bankası faiz kartını kullandı, dolar düşüşe geçti

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası yeni faiz oranları açıklandı, dolar hızla 2,20 liranın altına geriledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24