Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan sabit faiz kararı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Şubat ayı faiz kararını açıkladı. Banka bir haftalık repo faizini yüzde 10'da sabit bıraktı. Gecelik marjinal borçlanma faizi yüzde 12'de, piyasa yapıcı bankaların gecelik borçlanma imkanı faizi yüzde 11,5'te ve gecelik borçlanma faizi yüzde 8'de sabit kaldı. Rezerv opsiyon katsayısı ve zorunlu karşılıklarda değişiklik yapılmadı.

Para politikasında sıkı duruş sürecek

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş sürecek" denildi. Merkez'den yapılan yazılı açıklamada buna ek olarak, "Sıkı para politikası duruşu, alınan makroihtiyati önlemlerin ve zayıf seyreden sermaye akımlarının etkisiyle kredi büyüme hızları kademeli bir yavaşlama eğilimine girdi" ifadesine yer verildi. "2014 ilk çeyreğe ilişkin verileri özel kesim yurtiçi nihai talebinin ivme kaybedeceğini göstermekte" ifadesinin yer aldığı açıklamada, "Net ihracatın büyümeye olumlu katkısının artması beklenmekte" denildi.

Cari açıkta iyileşme gözlenecek

Merkez Bankası'nın açıklamasında "2014 yılında cari işlemler açığında belirgin iyileşme gözlenecek" cümlesine yer verildi. Açıklamada buna ek olarak, "Son dönemde enflasyon görünümü ve beklentilerdeki bozulma dikkatle takip edilmekte" denildi.

28 Ocak'ta sert faiz artırımı yapmıştı

Banka, 28 Ocak'taki ara PPK toplantısında marjinal fonlama oranını yüzde 7,75’ten yüzde 12’ye, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranını yüzde 6,75’ten yüzde 11,5’e, Merkez Bankası borçlanma faiz oranını yüzde 3,5’ten, yüzde 8’e yükseltti.