Merkez Bankası'nın TL uzlaşmalı döviz ihalelerine düşük teklif

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son TL uzlaşmalı vadeli döviz ihalelerine de düşük talep geldi.

TCMB'nin 100'er milyon dolarlık 1 ve 3 ay vadeli TL uzlaşmalı döviz ihalelerinde toplam satış 600 bin dolarda kaldı.

100 milyon dolarlık 1 ay vadeli TL uzlaşmalı Döviz ihalesinde teklif 100 bin dolar oldu. İhalede ortalama fiyat 13,57 olarak gerçekleşti.

100 milyon dolarlık 3 ay vadeli TL uzlaşmalı döviz ihalesinde ise teklif 500 bin dolar olarak kaydedildi. Bu ihalede ortalama fiyat 14,07 oldu.