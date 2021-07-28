Merkez Bankası'nın Swap ve türev işlem borçlarının toplamı 65.1 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 6,1 artarak 97,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.



Dünya’nın haberine göre bu dönemde döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 19,5 artarak 55,6 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 7,8 azalarak 40,5 milyar dolar oldu.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 3 azalarak 22,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın yaklaşık 17,1 milyar dolar anapara, 5,6 milyar dolar faizden oluşuyor.

Türev işlem yükümlülükleri

Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülüklerinin yaklaşık 65,1 milyar dolar olduğu belirtildi. Söz konusu tutarın 23,7 milyar doları bir ay vadeli. Finansal türev işlevleri büyük oranda Swap (Para takası) işlemlerini kapsıyor.