Merkez Bankası'nın net rezervleri 288 milyon dolar geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 9 milyon dolar artış gösterirken, net rezervler 288 milyon dolar geriledi.

TCMB verilerine göre, geçtiğimiz hafta 72 milyar 555 milyon dolar olan brüt rezervler, 31 Aralık ile sona eren haftada 72 milyar 564 milyon dolara yükseldi..

TCMB altın rezervleri 38 milyar 371 milyon dolardan 38 milyar 489 milyon dolar seviyesine geldi.

Böylece TCMB toplam rezervleri 110 milyar 926 milyon dolardan 111 milyar 52 milyon dolar oldu.

Net Rezervler Azaldı

Aynı dönemde TCMB'nin net uluslararası rezervleri 288 milyon dolar düşüş gösterdi.

Geçtiğimiz hafta 8 milyar 627 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 31 Aralık ile sona eren haftada 8 milyar 339 milyon dolara geldi.