Merkez Bankası'nın net rezervleri 12,2 milyar dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz müdahalelerinin sürdüğü 17 Aralık haftasında rezervlerde hızlı bir gerileme yaşadı. Söz konusu dönemde TCMB net rezervleri 21,2 milyar dolardan 12,2 milyar dolara geriledi.

Brüt rezervler ise 5 milyar 786 milyon dolar düşüş göstererek, 84 milyar 153 milyon dolardan, 78 milyar 367 milyon dolara geldi.

TCMB verilerine göre toplam rezervler ise 17 Aralık haftasında 116,5 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta bu rakam 123 milyar dolar olmuştu.

Bankanın swap hariç net rezervi geçen hafta eksi 46,7 milyar olarak kaydedildi. Bu veriye ilişkin önceki hafta gerçekleşen rakam eksi 38,8 milyar dolar olmuştu.