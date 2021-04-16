Türkiye'nin yasağı sonrasında kripto para işlemleri 100 milyar dolar geriledi

Resmi gazetede yayımlanan kararla Türkiye'de kripto paralarla ödeme yapma yasağı sonrası, başka ülkelerin de benzer sınırlamaları getirme endişesi, küresel kripto para işlemlerinde 100 milyar dolar gerilemeye neden oldu. Bitcoin yaklaşık yüzde 3 değer kaybederek 61,490 dolara indi. Kripto para piyasası ise yaklaşık 100 milyar dolar geriledi.

Dünya'nın haberine göre Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle kripto paraların ve dağıtık defter (distributed ledger) teknolojisi kullanan varlıkların ödemelerde kullanımı yasaklanırken, küresel kripto para fiyatları, başka ülkelerin de benzer sınırlamalar getirebileceği endişesiyle düştü. Bitcoin yaklaşık yüzde 3 değer kaybederek 61,490 dolara indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan yönetmelikte, kripto paranın hukuki anlamda ilk defa tanımı yapıldı. 30 Nisan 2021'den sonra yürürlüğe girecek sınırlamayla kripto paralarla doğrudan ya da dolaylı olarak ödeme yapılamayacak.

Düzenleme ile kripto para şirketlerinin, kripto paraların alım-satımının yapıldığı borsalara para transferine aracılık etmesi engellendi.

ABD'li araştırma kurumu Chainanalysis'e göre Türkiye'deki kripto para işlem hacmi Şubat başı ile 24 Mart arasında 218 milyar lira (26 milyar dolar) oldu.