"Merkez Bankası'nın faiziyle kredi bulmamız mümkün değil"

Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, finansmana erişimde desteğe ihtiyaçları olduğunu söyledi. Keçeci, şu anda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizi seviyesinden bankalarda kredi bulmalarının mümkün olmadığını söyledi.

Bloomberg HT’ye konuşan Keçeci, “İhracatçı olarak birtakım zorluklarımız da var. TCMB'de yılbaşında yayınlanan dövizin bozdurulması ile ilgili yüzde 25 olayımız var. Bunun dışında Eximbank’ın kredileri ile ilgili durumlar var. Finansal açıdan bizleri zorlayan durumlar söz konusu. Artan hammadde fiyatları ile işletme kredilerine ihtiyaç var. Başta Eximbank olmak üzere Merkez Bankası'nın reeskont kredilerinin ihracatçı için devreye geçmesi gerekir. Normal bankalardan ihracatçının temin edebileceği kredi yok. Olsa bile bizim maliyetlerimizi etkileyen faktörler var. Finansmana erişimde desteğe ihtiyacımız var” dedi.