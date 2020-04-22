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Ekonomi

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar 7 TL'yi gördü

22 Nisan 2020 14:42

Merkez Bankası politika faizini yüzde 9.75’ten yüzde 8.75'e indirdi. Bu kararın ardından dolar kuru 7 TL'yi gördü.

Merkez Bankası'nın piyasa beklentilerinin üzerinde gelen 100 baz puanlık faiz indirimi sonrası dolar/TL'de yukarı yönlü hareket başladı. Güne 6,97 seviyelerinde başlayan ve faiz kararına kadar sakin seyreden dolar/TL kuru, beklentileri aşan faiz indirimi sonrası 7 TL'yi gördü. Dolar, 14:30 sularında 7 TL'den işlem görmeye başladı.

Öte yandan faiz indirimi sonrası gösterge faiz niteliğindeki 2 yıllık tahvilin faiz oranı yüzde 9,45 olarak gerçekleşti. 10 yıllık tahvilin faiz oranı ise yüzde 12,46 seviyelerinde. Gösterge faizi hafta başında 3,5 yıl sonra tek haneye gerilemişti.

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