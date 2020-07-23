Merkez Bankası'nın faiz kararını ekonomistler nasıl yorumladı?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, bugünkü toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8,25'te bıraktı.

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İktisatçı Mustafa Sönmez karara ilişkin sosyal medya hesabından, “Ne oldu? Faiz indirmek yok mu artık? Yüzde 13 enflasyon terbiyevi olmuş gibi. Ama bu halde bile 4-5 puan negatif faiz durumu var:((“ değerlendirmesinde bulundu.

6 saat önce yaptığı “Bankalara kızıyoruz ama lüzumundan fazla da yüklenmeyelim...' Değerli Dostlar. Bugün Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Mantıklı olan davranış faizleri sabit tutmak olacak." paylaşımını yeniden alıntılayan Emre Alkin, “En mantıklısı' demedik zaten, “mantıklısı neyse onu yapar Merkez Bankası“ dedik" yorumunu yaptı.

Atilla Yeşilada, "Şahsi görüşüm? Faiz artışları Eylül veya Ekim toplantısında başlar, ya da ödemeler dengesi arıza yapar" görüşünü savundu.

Hayri Tüfekçioğlu, "Küresel ekonomiden kopuşun MSCI endeksi sorunları, majör ekonomiler ile kurulamayan Swap hattı ve Turizmdeki daralmayla ortaya çıktığı dönemde, tamamen piyasa baskısı ve iktisadi faaliyeti hızlandırmak için kullanılan Aktif Rasyosu ile oluşan borçlandırma hızı, yüksek bütçe açığı gıda enflasyonu, inşaat büyümesi ile beslenen sektörel çarpıklık ve CDS risk primlerinin ekonomi üzerinde yarattığı baskıları hafifletmek için Faiz yükseltmesi gereken, önde gelen Titanic Kemancılarılarından TCMB çekingen davranarak Politika Faizi'ni % 8,25'de sabit tuttu" paylaşımını yaptı.