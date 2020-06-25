Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz oranının yüzde 8,25 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. Merkez Bankası'nın faiz kararını ekonomistler nasıl yorumladı?

Atilla Yeşilada, "TCMB faiz indirmedi, Hükümet'e tebriklerimi sunarım, demek ki yaklaşan cismin ebadı ve türünü görmüşler" değerlendirmesinde bulundu.

Emre Alkin, “Merkez Bankasını cesaretinden dolayı tebrik ediyorum. Faizler bu ay değişmedi, sanıyorum enflasyonla alakalı endişeler azalana kadar da bu şekilde devam edeceğiz.” Düşüncesini dile getirdi.

Uğur Gürses sosyal medya hesabından "O kadar gaza basmışız ki enflasyon fena geliyor, duralım' kararı." yorumunu yaptı.

Hayri Tüfekçioğlu, "Küresel bol likidite dönemine rağmen Swap hattı kurulamaması, sermayenin eksi faiz yerine Türkiye'yi yatırım için tercih etmemesi ve MSCI endeksi sorunlarının baskısı altında Piyasa gereksinimlerini görmezden gelemeyen TCMB Politika Faizini % 8,25 de sabit tuttu" ifadesini kullandı.

Orkun Gödek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Merkez Bankası az önce açıkladığı PPK kararı ile birlikte Temmuz 19'da başladığı faiz indirim sürecinde (9/10, -1575bp) ilk kez sabit kalmayı tercih etmiş oldu. Piyasa beklentilerinin çoğunluğu ve bizim şaşırmış olmamız ise daha önce bu yönde net bir yönlendirme yapılmamış olmasından kaynaklanıyor. Maalesef bu yönde bir işaret almadığımız için enflasyon seviyesine rağmen indirimlerin devam edeceğini düşünüyorduk. Muhtemelen biraz daha bekleyip değerlendirmek istedikleri için böyle oldu. Hali hazırda sisteme yapılan toplam fonlamanın ortalaması %7.54 olduğundan politika faizinde %8.25'lik seviyede kalmanın maliyet artırıcı bir unsur olduğu söylenemez. Her ne kadar metinde gıda fiyatları vurgusu öne çıkmış olsa da ben kredi gelişmelerinin de dikkate alındığı kanaatindeyim. Artık iki unsur gelecek dönem politika faizi eğilimini belirleyecek: 1- Talepte beklenen düşüş? 2- Kredi genişlemesinin ne ölçekte yansıyacağı?" görüşünü savundu.

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