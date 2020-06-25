Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu?

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, faiz oranının yüzde 8,25 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. Merkez Bankası'nın kararının ardından dolar kuru 6,8320 lira seviyesinde seyrediyor. </p>\n<p>Faiz kararı açıklanmadan önce saat 13.56'da dolar kuru 6,85 lira seviyesindeydi. </p>\n<p><strong>TIKLAYIN | <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi,886566" target="_blank" rel="noopener">Merkez Bankası faiz kararını açıkladı</a></strong></p>\n<p><strong>TIKLAYIN | <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/merkez-bankasi-nin-faiz-kararini-ekonomistler-nasil-yorumladi,886577" target="_blank" rel="noopener">Merkez Bankası'nın faiz kararını ekonomistler nasıl yorumladı? </a></strong></p>\n</body>\n</html>