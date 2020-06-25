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Ekonomi

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu?

25 Haziran 2020 14:06

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, faiz oranının yüzde 8,25 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. Merkez Bankası'nın kararının ardından dolar kuru 6,8320 lira seviyesinde seyrediyor. 

Faiz kararı açıklanmadan önce saat 13.56'da dolar kuru 6,85 lira seviyesindeydi. 

TIKLAYIN | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

TIKLAYIN | Merkez Bankası'nın faiz kararını ekonomistler nasıl yorumladı? 

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