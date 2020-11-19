Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar 7,50 TL'ye geriledi; Euro 9 liranın altına düştü!

Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 475 baz puanlık artışla yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltmesinin ardından, dolar 7,70 Türk lirasından 7,50 liraya; Euro da 9,11 Türk lirasından 8,88'e kadar geriledi. Ani düşüşün ardından dolar 7,61, Euro ise 9,02 seviyelerinde seyrediyor.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) bugün Murat Uysal'ın görevden alınmasının ardından ilk kez yeni başkan Naci Ağbal başkanlığında toplandı. Alınan kararla politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 10,25’ten yüzde 15’e yükseltildi.

Geçen haftaki yoğun ekonomi gündeminin ardından beklentilere paralel olarak faiz artırımına giden Merkez Bankası kararı sonrası ilk tepki olarak dolar/TL 7,50'li seviyelere gerilerken Euro/TL ise 9 liranın altını gördü.

Kararın ardından sert düşüş yaşayan dolar, 7,60'ın, Euro ise 9 liranın üzerinde seyrediyor.

BIST 100 Endeksiyse güne ekside başladı. Borsada düşüş, TCMB'nin kararı öncesinde yüzde 1 civarındaydı. Gösterge endeks kararın ardından yüzde 0.64 yükseldi.

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