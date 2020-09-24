Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı sonrası dolarda sert düşüş!

Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı sonrası 7.70 bandında seyreden dolar/TL, 7.55 seviyesine kadar düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eylül ayı politika toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. MB, 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı 200 baz puan artırdı.

Karar öncesi 7.70-7.71 lira aralığında seyreden dolar/TL; karar sonrası 7.55 seviyesine kadar geriledi.

Gün içerisinde en yüksek 9.01'e kadar çıkan Euro/TL ise 8.82 lirayı gördü.

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