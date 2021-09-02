Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 9.8 milyar dolar yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz rezerv miktarını açıkladı.

Buna göre; Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 27 Ağustos haftasında geçen haftaya göre 9 milyar 787 milyon dolar artarak, 77 milyar 956 milyon dolara yükseldi. Önceki hafta brüt rezervler 68 milyar 170 milyon dolardı.

Merkez Bankası altın rezervleri ise 40 milyar 386 milyon dolardan 40 milyar 308 milyon dolara geldi.

Böylece Merkez Bankası toplam rezervleri 108 milyar 556 milyon dolardan, 118 milyar 264 milyon dolar seviyesine geldi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) gelen 6,3 milyar dolarlık SDR (özel çekme hakkı) Merkez Bankası'nın hesaplarına aktarılmıştı.

Geçtiğimiz hafta 25 milyar 778 milyon dolar olan net uluslararası rezervler

Net rezervler 26 milyar 450 milyon dolara yükseldi

Merkez Bankası'nın net rezervlerindeki artış ise 27 Ağustos ile biten haftada 26 milyar 450 milyon dolara geldi. Geçtiğimiz hafta 25 milyar 778 milyon olan net rezervler böylece 672 milyon dolar artmış oldu.

Bir önceki hafta 108 milyar 577 milyon dolar olan resmi rezervler ise 27 Ağustos itibarıyla 118 milyar 397 milyon dolara geldi.

Alt kalemlerden döviz varlıkları bir önceki 66 milyar 646 milyon dolardan 70 milyar 197 milyon dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları ise 40 milyar 386 milyon dolardan 40 milyar 308 milyon dolara geldi.