Merkez Bankası'nın 1 ay vadeli TL uzlaşmalı döviz satım ihalesine 300 bin dolarlık teklif

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son TL uzlaşmalı döviz satım ihalelerine düşük teklif geldi.

TCMB'nin 100'er milyon dolarlık 1 ve 3 ay vadeli TL uzlaşmalı döviz ihalelerinde toplam satış 700 bin dolarda kaldı. Merkez Bankası'nın 1 ay vadeli TL uzlaşmalı döviz satım ihalesine 300 bin dolar teklif geldi. Ortalama fiyat 13,72 lira olarak gerçekleşti.

100 milyon dolarlık 3 ay vadeli TL uzlaşmalı döviz ihalesinde ise teklif 400 bin dolar olarak kaydedildi.

4, 11 ve 18 Ocak'ta yapılan 1 ay vadeli ihalelere de teklif gelmemişti. Böylelikle 1 ay vadeli ihalede ilk kez teklif geçilmiş oldu.