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Ekonomi

Merkez Bankası'nın 1 ay vadeli TL uzlaşmalı döviz ihalesine teklif yine gelmedi

3 ay vadeli ihalede ortalama fiyat 14,30 seviyesinde oluştu. 4 ve 11 Ocak'ta yapılan 1 ay vadeli ihalelere de teklif gelmemişti

18 Ocak 2022 16:25

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), 1 ve 3 ay vadeli TL uzlaşmalı döviz satım ihaleleri tamamlandı. 1 ay vadeli ihaleye yine teklif gelmedi. 3 ay vadeli ihalede ise teklif 500 bin dolarda kaldı. İki ihalede tutar 100'er milyon dolardı.

KOBİ'lerle sınırlanmıştı

Bloomberg HT'nin haberine göre; TCMB, Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalelerine ilişkin olarak, ihalelere sadece küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) adına katılım sağlanabileceğini bildirmişti. İlgili tebligatta işlem teklif miktarının en az 100 bin dolar ve katları olacağı, her bir ihalede bir müşteri adına toplam teklif tutarının ise en fazla 1 milyon dolar olacağı kaydedilmişti.

21 Aralık'ta duyurulmuştu

TCMB 21 Aralık'ta ihracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla Banka nezdinde ihale yoluyla ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirileceğini bildirmişti.

 

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