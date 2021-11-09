Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik

Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarında değişiklik yaptı. Döviz cinsi mevduat için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde 200 baz puan arttırıldı. Vadesiz ve 1 yıla kadar vadeli döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 25'e yükseldi. 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli döviz hesaplarında zorunlu karşılık oranı ise yüzde 19 oldu.

TL zorunlu karşılıkların altın cinsinden tesis edilmesinde üst limit yüzde 15'ten yüzde 10'a düşürüldü.

Vadesiz ve 1 yıla kadar vadeli döviz cinsi mevduat için zorunlu karşılık oranı yüzde 25 oldu.

1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli döviz cinsi mevduat hesabı için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 19 oldu.

TIKLAYIN | 5 soruda zorunlu karşılık nedir

Zorunlu karşılık nedir?

Zorunlu karşılık, mevduat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak Merkez Bankası’nda bulundurmak zorunda oldukları para ya da altındır. Zorunlu karşılık oranı, mevduatın vadesine ve yerli ve yabancı para cinsinden olup olmadığına göre belirlenir.

Zorunlu karşılık uygulaması, bankaların içine düşebileceği olası zorluklara karşı bir tedbir amacını taşır. Ama zaman içinde para politikasının bir aracı olarak da (Piyasadaki likiditeyi kontrol etmek için) kullanılmaya başlanmıştır.