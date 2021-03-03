Merkez Bankası'ndan para politikası açıklaması: Rezervler istikrar kazandı, ılımlı bir toparlanma başladı

Sözcü'nün aktardığına göre; TCMB'nin bugün yatırımcılara gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin internet sitesinde yayımladığı sunumda öne çıkan bazı ayrıntılar şöyle:

"2021 yılsonu tahmin hedefi dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar, sıkı para politikası kararlılıkla uzun müddet sürdürülecek

"Gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacak

"İktisadi faaliyet güçlü bir seyir izlemekte

"Yüksek frekanslı veriler ekonomide kademeli yavaşlamaya işaret ediyor

"Bankacılık sektörün döviz swaplara yapısal ihtiyacı göz önüne alındığında TCMB, TL ve döviz likidite yönetimine katkı sağlamak için swap işlemlerine devam edecek

"Ancak piyasa koşulları uygun olması halinde, bankalara sağlanan swap imkanlarının gerilemesi beklenmekte

"İktisadi faaliyet güçlü bir seyir izlemekte

"Rezervler istikrar kazandı ve (rezervlerde) ılımlı bir toparlanma başladı

"Sıkı para politikası duruşu ve politika kredibilitesi kademeli rezerv birikimine katkı sağlayacak

"Enflasyon üzerindeki birikimli kur etkisinin önümüzdeki aylarda azalması bekleniyor

"Hizmetler ve bağlantılı sektörlerdeki yavaşlama ve bu sektörlerin kısa vadeli görünümüne dair belirsizlikler sürmektedir

"Salgın döneminde sağlanan yüksek kredi büyümesinin birikimli etkileriyle güç kazanan iç talebin cari işlemler dengesi üzerindeki olumsuz etkisi devam etmekte

"İç talep koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmekte."